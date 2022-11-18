Ноябрь, 18 в 12:10

18 ноября в освобожденный от российских оккупантов Херсон отбывает первый поезд.

Поезд отправится из Киева в 22:14.

В Херсон он прибудет в 09:00 19 ноября.

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Первыми пассажирами станут около двухсот людей, которые приобрели благотворительные билеты на первый поезд.

Поезд носит символическое название – Потяг до перемоги.

Вагоны поезда расписали украинские художники.

Напомним, что 13 ноября в Укрзализныце объявили о старте благотворительного проекта Квитки до перемоги.

Согласно условиям проекта, все желающие могут приобрести билеты на три первых рейса из Киева в уже освобожденный Херсон, а также пока оккупированные Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.

Сгенерированным по ссылке билетом можно воспользоваться, как только Укрзализныця возобновит движение поездов после деоккупации, как это уже произошло с рейсом в Херсон.

Деньги от продажи квитків до перемоги отправят через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта – авто, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Источник: Defense of Ukraine

Фото: Defense of Ukraine