Потяг до перемоги: 18 ноября в Херсон отбывает первый рейс
18 ноября в освобожденный от российских оккупантов Херсон отбывает первый поезд.
Поезд отправится из Киева в 22:14.
В Херсон он прибудет в 09:00 19 ноября.
Первыми пассажирами станут около двухсот людей, которые приобрели благотворительные билеты на первый поезд.
Поезд носит символическое название – Потяг до перемоги.
Вагоны поезда расписали украинские художники.
Напомним, что 13 ноября в Укрзализныце объявили о старте благотворительного проекта Квитки до перемоги.
Согласно условиям проекта, все желающие могут приобрести билеты на три первых рейса из Киева в уже освобожденный Херсон, а также пока оккупированные Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.
Сгенерированным по ссылке билетом можно воспользоваться, как только Укрзализныця возобновит движение поездов после деоккупации, как это уже произошло с рейсом в Херсон.
Деньги от продажи квитків до перемоги отправят через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта – авто, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.
Источник: Defense of Ukraine
Фото: Defense of Ukraine