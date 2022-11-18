Ноябрь, 18 в 8:49

Россия, по всей вероятности, попытается передислоцировать часть отведенных из Херсона сил близко к Бахмуту Донецкой области.

Такой прогноз был обнародован 18 ноября в разведке Минобороны Великобритании.

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В оборонном ведомстве считают, что таким образом РФ попытается усилить и расширить свои наступательные операции.

Сейчас россияне после отступления с западного берега реки Днепр переоборудуют, реорганизуют и готовят оборону на большинстве участков фронта.

Так, согласно данным британской разведки, подразделения армии РФ возвели новые траншейные системы у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями.

Некоторые из них оборудованы почти на 60 км позади теперешней линии фронта.

Такие действия, считают в разведке Минобороны Великобритании, свидетельствуют о том, что российские планировщики готовятся на случай дальнейших значительных прорывов Вооруженных сил Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 268-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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