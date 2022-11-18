РФ може перекинути відведені сили з Херсону до Бахмута – британська розвідка

Листопад, 18 в 8:49

Росія, цілком імовірно, спробує передислокувати частину відведених із Херсону сил близько до Бахмута Донецькій області.

Такий прогноз оприлюднили 18 листопада в розвідці Міноборони Великої Британії.

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В оборонному відомстві вважають, що таким чином РФ спробує посилити та розширити свої наступальні операції.

Нині росіяни після відступу із західного берега річки Дніпро переобладнують, реорганізують та готують оборону на більшості ділянок фронту.

Так, за даними британської розвідки, підрозділи армії РФ звели нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями.

Деякі з них облаштовані майже на 60 км позаду поточної лінії фронту.

Такі дії, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії, свідчать про те, що російські планувальники готуються на випадок подальших значних проривів Збройних сил України.

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