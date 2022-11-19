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Факты / Україна

Россия обстреляла промышленную инфраструктуру в Запорожье — ОВА

Илья Нежигай, редактор ленты
Подтверждено
Россия обстреляла промышленную инфраструктуру в Запорожье — ОВА
Фото: Depositphotos

В Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщает Суспільне.

Сразу после взрывов в городе и области была объявлена воздушная тревога.

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Впоследствии глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух подтвердил российскую атаку.

По его данным, оккупанты нанесли удар по промышленной инфраструктуре.

— Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели. Подробности позже. Берегите себя, — написал он в Telegram.

Пока неизвестно, есть ли в результате атаки России погибшие или пострадавшие.

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