Россия обстреляла промышленную инфраструктуру в Запорожье — ОВА
Подтверждено
Фото: Depositphotos
В Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщает Суспільне.
Сразу после взрывов в городе и области была объявлена воздушная тревога.
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Впоследствии глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух подтвердил российскую атаку.
По его данным, оккупанты нанесли удар по промышленной инфраструктуре.
— Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели. Подробности позже. Берегите себя, — написал он в Telegram.
Пока неизвестно, есть ли в результате атаки России погибшие или пострадавшие.