Ноябрь, 18 в 22:39

В Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщает Суспільне.

Сразу после взрывов в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Сейчас смотрят

Впоследствии глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух подтвердил российскую атаку.

По его данным, оккупанты нанесли удар по промышленной инфраструктуре.

— Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели. Подробности позже. Берегите себя, — написал он в Telegram.

Пока неизвестно, есть ли в результате атаки России погибшие или пострадавшие.