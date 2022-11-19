Росія обстріляла промислову інфраструктуру в Запоріжжі – ОВА
Підтверджено
Фото: Depositphotos
У Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомляє Суспільне.
Одразу після вибухів у місті та області була оголошена повітряна тривога.
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Згодом очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух підтвердив російську атаку.
За його даними, окупанти завдали удару по промисловій інфраструктурі.
– Ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники. Подробиці згодом. Бережіть себе, – написав він у Telegram.
Наразі невідомо, чи є внаслідок атаки Росії загиблі або постраждалі.