Листопад, 18 в 22:39

У Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

Одразу після вибухів у місті та області була оголошена повітряна тривога.

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Згодом очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух підтвердив російську атаку.

За його даними, окупанти завдали удару по промисловій інфраструктурі.

– Ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники. Подробиці згодом. Бережіть себе, – написав він у Telegram.

Наразі невідомо, чи є внаслідок атаки Росії загиблі або постраждалі.