Украина сможет сама обеспечить потребности ВСУ в бронежилетах и ​​шлемах в 2023 — Резников

Ноябрь, 18 в 13:59

В 2023 году Украина сможет самостоятельно обеспечить все потребности Сил обороны в бронежилетах и ​​шлемах. Импорт при необходимости может стать точечным дополнением.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Он показал образцы шлемов и бронежилетов украинского производства, которые соответствуют 4 и 6 классу защиты по стандартам НАТО.

Министр объяснил, что сейчас в Украине нет возможности производить только один специфический компонент. Для этого требуются соответствующие технологии в химической промышленности. Однако он уверен, что со временем и эту проблему отечественный бизнес решит.

Сейчас смотрят

Кроме того, украинские производители разработали бронежилет специально для женщин-защитниц с учетом антропологических особенностей и средств для перераспределения нагрузки.

По словам Резникова, ему нет аналогов, поэтому после завершения цикла испытаний он поступит в войска.

Также сейчас тестируется бронежилет 6 класса защиты с керамическими плитами и рядом новаций, которые снижают нагрузку на спину и позволяют одним движением быстро сбросить защиту. Он легкий и надежный.

Министр обороны убежден, что эти продукты обладают потенциалом стать конкурентными на международном рынке.

В целом Алексей Резников добавил, что в марте-апреле этого года ситуация с обеспечением шлемами и бронежилетами была непростой.

Так, на весь киевский гарнизон прошлой зимой официально находился в резерве один шлем.

Но уже на 17 ноября 2022 года Министерство обороны не только обеспечило текущие потребности ВСУ, но и сформировало и уже несколько месяцев поддерживает для армии резерв в размере более 200 тыс. бронежилетов и более 100 тыс. шлемов.