Україна зможе сама забезпечити потреби ЗСУ у бронежилетах і шоломах у 2023 – Резніков

Листопад, 18 в 13:59

У 2023 році Україна зможе самостійно забезпечити усі потреби Сил оборони у бронежилетах та шоломах. Імпорт у разі необхідності може стати точковим доповненням.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він показав зразки шоломів і бронежилетів українського виробництва, які відповідають 4 та 6 класу захисту за стандартами НАТО.

Міністр пояснив, що наразі в Україні немає можливості виробляти тільки один специфічний компонент. Для цього потрібні відповідні технології у хімічній промисловості. Однак він впевнений, що з часом і цю проблему вітчизняний бізнес вирішить.

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Крім того, українські виробники розробили бронежилет спеціально для жінок-захисниць із врахуванням антропологічних особливостей і засобами для перерозподілу навантаження.

За словами Резнікова, йому немає аналогів, тому після завершення циклу випробувань він надійде у війська.

Також зараз тестується бронежилет 6 класу захисту з керамічними плитами і низкою новацій, які знижують навантаження на спину і дозволяють одним рухом швидко скинути захист. Він легкий і надійний.

Міністр оборони переконаний, що ці продукти мають потенціал стати конкурентними на міжнародному ринку.

Загалом Олексій Резніков додав, що у березні-квітні цього року ситуація із забезпеченням шоломами та бронежилетами була непростою.

Так, на весь київський гарнізон минулої зими офіційно перебував у резерві один шолом.

Але вже станом на 17 листопада 2022 року Міністерство оборони не тільки забезпечило поточні потреби ЗСУ, але й сформувало і вже кілька місяців підтримує для армії резерв у розмірі понад 200 тис. бронежилетів і понад 100 тис. шоломів.