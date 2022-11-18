Ноябрь, 18 в 10:19

В Вольнянске Запорожской области, где минувшей ночью три российские ракеты попали в жилые дома, до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы.

Утром 18 ноября под завалами двухэтажки обнаружили тела еще двух человек, сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Таким образом от ракет российских террористов в Вольнянске погибли уже девять человек.

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Напомним, что в двухэтажном жилом доме в Вольнянске, куда ночью 17 ноября попали вражеские снаряды, проживало четыре семьи.

В общей сложности там могло находиться ориентировочно десять человек.

По словам местных жителей, младшему жильцу разрушенного дома – 17 лет.

После взрыва спасатели и волонтеры обнаружили сначала два тела, позже погибших стало четверо, а вечером – семь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 268-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: Олександр Старух