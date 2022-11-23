Листопад, 23 в 8:16

Уночі 23 листопада російські військові обстріляли ракетами типу С-300 пологове відділення лікарні у Вільнянську.

Мати вижила, немовля загинуло: РФ обстріляла пологове відділення лікарні у Вільнянську / 3 фотографии

Оновлено о 08:16.

– Загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася живою, – повідомив уранці деталі трагедії заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Крім того, додає Кирило Тимошенко, постраждали два лікарі. Один із них перебуває у важкому стані.

Зараз дивляться

– Горе переповнює наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ, – каже керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Нині рятувальники розбирають завали на місці обстрілу.

Нагадаємо, що три дні тому у Вільнянську завершились пошукові роботи на місці зруйнованого ракетами двоповерхового будинку 17 листопада.

Під завалами знайшли тіла десяти осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух