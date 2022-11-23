Мати вижила, немовля загинуло: РФ обстріляла пологове відділення лікарні у Вільнянську
Уночі 23 листопада російські військові обстріляли ракетами типу С-300 пологове відділення лікарні у Вільнянську.
Оновлено о 08:16.
– Загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася живою, – повідомив уранці деталі трагедії заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Крім того, додає Кирило Тимошенко, постраждали два лікарі. Один із них перебуває у важкому стані.
– Горе переповнює наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ, – каже керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Нині рятувальники розбирають завали на місці обстрілу.
Нагадаємо, що три дні тому у Вільнянську завершились пошукові роботи на місці зруйнованого ракетами двоповерхового будинку 17 листопада.
Під завалами знайшли тіла десяти осіб.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.
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Джерело: Олександр Старух
Фото: Олександр Старух