Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ использует для ударов по Украине заграничные чипы: в ГУР призвали прекратить их производство

Малиновская Ангелина, редактор ленты
РФ использует для ударов по Украине заграничные чипы: в ГУР призвали прекратить их производство
Фото: Getty Images

За последние две недели Украина подверглась самым масштабным обстрелам за весь период полномасштабной войны. Но такие атаки стали бы невозможны без чипов с поддержкой ГЛОНАСС, с помощью которых российские ракеты достигают целей. Хотя ГЛОНАСС является собственной разработкой РФ, система зависит от микрочипов, которые выпускают иностранные компании.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

— Для управления ракетами Россия использует собственную разработку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС был создан в 1982 году по заказу Минобороны СССР. Хотя ГЛОНАСС является системой двойного назначения, преимущественно она используется российскими военными для наведения оружия на украинские города, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в российских ракетах и ​​дронах установлены микрочипы иностранного производства с поддержкой ГЛОНАСС – обычно это гражданские чипы, но россияне используют их для военных целей.

Сейчас смотрят

– Чипы принимают и обрабатывают координаты от ГЛОНАСС, а ракеты с помощью этой информации ориентируются в пространстве и целятся по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре, – информируют в разведке.

Чипы с поддержкой ГЛОНАСС:

  • Linx Technologies (США);
  • Broadcom (США);
  • Qualcomm (США);
  • Telit (США);
  • Maxim Integrated (США);
  • TRIMBLE (США);
  • Cavli Wireless (США);
  • u-blox AG (Швейцария);
  • STMicroelectronics (Швейцария);
  • Sierra Wireless (Канада);
  • NovAtel (Канада);
  • Septentrio (Бельгия);
  • Antenova (Британия).

Россия продолжает закупать микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам. Они применяются по меньшей мере в таких видах оружия, как:

  • беспилотники Орлан-10 и Shahed-136,
  • РСЗО Торнадо-С и Смерч,
  • ракеты Искандер, Калибр и Кинжал,
  • авиационные и крылатые ракеты X-101, X-555, X-38, X-59МК, X-31.
Читайте
Предоставление Украине ЗРК Patriot не требует согласия всех стран НАТО — Столтенберг

Отмечается, что без этих чипов иностранного производства РФ придется с нуля строить собственную микроэлектронику.

— Экспортный контроль и контроль со стороны производителей в таком случае не подействует, ведь Россия постоянно придумывает новые пути обхода санкций и закупки технологий. Иностранные компании должны уяснить прямое влияние своей продукции на обороноспособность России, прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС и забрать функцию поддержки этой навигационной системы со всех своих устройств, — отмечают в разведке.

Источник: ГУР
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка