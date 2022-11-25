РФ использует для ударов по Украине заграничные чипы: в ГУР призвали прекратить их производство
За последние две недели Украина подверглась самым масштабным обстрелам за весь период полномасштабной войны. Но такие атаки стали бы невозможны без чипов с поддержкой ГЛОНАСС, с помощью которых российские ракеты достигают целей. Хотя ГЛОНАСС является собственной разработкой РФ, система зависит от микрочипов, которые выпускают иностранные компании.
Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.
— Для управления ракетами Россия использует собственную разработку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС был создан в 1982 году по заказу Минобороны СССР. Хотя ГЛОНАСС является системой двойного назначения, преимущественно она используется российскими военными для наведения оружия на украинские города, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в российских ракетах и дронах установлены микрочипы иностранного производства с поддержкой ГЛОНАСС – обычно это гражданские чипы, но россияне используют их для военных целей.
– Чипы принимают и обрабатывают координаты от ГЛОНАСС, а ракеты с помощью этой информации ориентируются в пространстве и целятся по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре, – информируют в разведке.
Чипы с поддержкой ГЛОНАСС:
- Linx Technologies (США);
- Broadcom (США);
- Qualcomm (США);
- Telit (США);
- Maxim Integrated (США);
- TRIMBLE (США);
- Cavli Wireless (США);
- u-blox AG (Швейцария);
- STMicroelectronics (Швейцария);
- Sierra Wireless (Канада);
- NovAtel (Канада);
- Septentrio (Бельгия);
- Antenova (Британия).
Россия продолжает закупать микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам. Они применяются по меньшей мере в таких видах оружия, как:
- беспилотники Орлан-10 и Shahed-136,
- РСЗО Торнадо-С и Смерч,
- ракеты Искандер, Калибр и Кинжал,
- авиационные и крылатые ракеты X-101, X-555, X-38, X-59МК, X-31.
Отмечается, что без этих чипов иностранного производства РФ придется с нуля строить собственную микроэлектронику.
— Экспортный контроль и контроль со стороны производителей в таком случае не подействует, ведь Россия постоянно придумывает новые пути обхода санкций и закупки технологий. Иностранные компании должны уяснить прямое влияние своей продукции на обороноспособность России, прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС и забрать функцию поддержки этой навигационной системы со всех своих устройств, — отмечают в разведке.