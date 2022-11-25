РФ использует для ударов по Украине заграничные чипы: в ГУР призвали прекратить их производство

Ноябрь, 25 в 16:03

За последние две недели Украина подверглась самым масштабным обстрелам за весь период полномасштабной войны. Но такие атаки стали бы невозможны без чипов с поддержкой ГЛОНАСС, с помощью которых российские ракеты достигают целей. Хотя ГЛОНАСС является собственной разработкой РФ, система зависит от микрочипов, которые выпускают иностранные компании.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

— Для управления ракетами Россия использует собственную разработку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС был создан в 1982 году по заказу Минобороны СССР. Хотя ГЛОНАСС является системой двойного назначения, преимущественно она используется российскими военными для наведения оружия на украинские города, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в российских ракетах и ​​дронах установлены микрочипы иностранного производства с поддержкой ГЛОНАСС – обычно это гражданские чипы, но россияне используют их для военных целей.

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– Чипы принимают и обрабатывают координаты от ГЛОНАСС, а ракеты с помощью этой информации ориентируются в пространстве и целятся по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре, – информируют в разведке.

Чипы с поддержкой ГЛОНАСС:

Linx Technologies (США);

Broadcom (США);

Qualcomm (США);

Telit (США);

Maxim Integrated (США);

TRIMBLE (США);

Cavli Wireless (США);

u-blox AG (Швейцария);

STMicroelectronics (Швейцария);

Sierra Wireless (Канада);

NovAtel (Канада);

Septentrio (Бельгия);

Antenova (Британия).

Россия продолжает закупать микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам. Они применяются по меньшей мере в таких видах оружия, как:

беспилотники Орлан-10 и Shahed-136,

РСЗО Торнадо-С и Смерч,

ракеты Искандер, Калибр и Кинжал,

авиационные и крылатые ракеты X-101, X-555, X-38, X-59МК, X-31.

Отмечается, что без этих чипов иностранного производства РФ придется с нуля строить собственную микроэлектронику.