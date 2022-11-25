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Факти / Україна

РФ використовує для ударів по Україні закордонні чіпи: у ГУР закликали припинити їх виробництво

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
РФ використовує для ударів по Україні закордонні чіпи: у ГУР закликали припинити їх виробництво
Фото: Getty Images

За останні два тижні Україна зазнала наймасштабніших обстрілів за весь період повномасштабної війни. Але такі атаки стали б неможливими без чипів з підтримкою ГЛОНАСС, за допомогою яких російські ракети досягають цілей. Хоча ГЛОНАСС є власною розробкою РФ, вона залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії

Про це повідомили у ГУР Міноборони України.

– Для скеровування ракет Росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС був створений в 1982 році на замовлення Міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у російських ракетах та дронах встановлені мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС – зазвичай, це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей.

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– Чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, – інформують у розвідці.

Крочипи з підтримкою ГЛОНАСС:

  • Linx Technologies (США);
  • Broadcom (США);
  • Qualcomm (США);
  • Telit (США);
  • Maxim Integrated (США);
  • TRIMBLE (США);
  • Cavli Wireless (США);
  • u-blox AG (Швейцарія);
  • STMicroelectronics (Швейцарія);
  • Sierra Wireless (Канада);
  • NovAtel (Канада);
  • Septentrio (Бельгія);
  • Antenova (Британія).

Росія, у свою чергу, продовжує закупляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. Вони застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як-от:

  • безпілотники Орлан-10 та Shahed-136,
  • РСЗВ Торнадо-С та Смерч,
  • ракети Іскандер, Калібр та Кинджал,
  • авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.
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Зазначається, що без цих чипів іноземного виробництва РФ доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку.

– Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, адже Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій. Іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії, припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв, – зазначають у розвідці.

Джерело: ГУР
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