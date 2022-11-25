РФ використовує для ударів по Україні закордонні чіпи: у ГУР закликали припинити їх виробництво
За останні два тижні Україна зазнала наймасштабніших обстрілів за весь період повномасштабної війни. Але такі атаки стали б неможливими без чипів з підтримкою ГЛОНАСС, за допомогою яких російські ракети досягають цілей. Хоча ГЛОНАСС є власною розробкою РФ, вона залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії
Про це повідомили у ГУР Міноборони України.
– Для скеровування ракет Росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС був створений в 1982 році на замовлення Міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у російських ракетах та дронах встановлені мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС – зазвичай, це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей.
– Чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, – інформують у розвідці.
Крочипи з підтримкою ГЛОНАСС:
- Linx Technologies (США);
- Broadcom (США);
- Qualcomm (США);
- Telit (США);
- Maxim Integrated (США);
- TRIMBLE (США);
- Cavli Wireless (США);
- u-blox AG (Швейцарія);
- STMicroelectronics (Швейцарія);
- Sierra Wireless (Канада);
- NovAtel (Канада);
- Septentrio (Бельгія);
- Antenova (Британія).
Росія, у свою чергу, продовжує закупляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. Вони застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як-от:
- безпілотники Орлан-10 та Shahed-136,
- РСЗВ Торнадо-С та Смерч,
- ракети Іскандер, Калібр та Кинджал,
- авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.
Зазначається, що без цих чипів іноземного виробництва РФ доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку.
– Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, адже Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій. Іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії, припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв, – зазначають у розвідці.