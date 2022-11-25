РФ використовує для ударів по Україні закордонні чіпи: у ГУР закликали припинити їх виробництво

Листопад, 25 в 16:03

За останні два тижні Україна зазнала наймасштабніших обстрілів за весь період повномасштабної війни. Але такі атаки стали б неможливими без чипів з підтримкою ГЛОНАСС, за допомогою яких російські ракети досягають цілей. Хоча ГЛОНАСС є власною розробкою РФ, вона залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії

Про це повідомили у ГУР Міноборони України.

– Для скеровування ракет Росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС був створений в 1982 році на замовлення Міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у російських ракетах та дронах встановлені мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС – зазвичай, це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей.

Зараз дивляться

– Чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, – інформують у розвідці.

Крочипи з підтримкою ГЛОНАСС:

Linx Technologies (США);

Broadcom (США);

Qualcomm (США);

Telit (США);

Maxim Integrated (США);

TRIMBLE (США);

Cavli Wireless (США);

u-blox AG (Швейцарія);

STMicroelectronics (Швейцарія);

Sierra Wireless (Канада);

NovAtel (Канада);

Septentrio (Бельгія);

Antenova (Британія).

Росія, у свою чергу, продовжує закупляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. Вони застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як-от:

безпілотники Орлан-10 та Shahed-136,

РСЗВ Торнадо-С та Смерч,

ракети Іскандер, Калібр та Кинджал,

авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.

Зазначається, що без цих чипів іноземного виробництва РФ доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку.