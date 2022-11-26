Карта боевых действий на 26.11.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также трижды ударила по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.
Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
Карта боевых действий в Украине на 26.11.2022
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Полномасштабная война в Украине длится уже 276-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.