Карта бойових дій на 26.11.2022 – ситуація на фронті

Листопад, 26 в 6:11

Упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Першотравневе, Красногорівка та Невельське Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 26.11.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 276-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.