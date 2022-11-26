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Факты / Україна

В Одесской области враг пытается разведать украинские системы ПВО — ОК Юг

Валентина Чорна, редактор ленты
В Одесской области враг пытается разведать украинские системы ПВО — ОК Юг

В Одесской области российские оккупанты пытаются разведать системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

– Одесская область и Одесса остаются в приоритетах врага, несмотря на продвижение линии фронта существенно к востоку после деоккупации правобережья, – говорится в сообщении.

Отмечается, что регион имеет выход к Черному морю, где на боевом дежурстве находится значительная корабельная группировка Черноморского флота РФ.

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— Регион достаточно системно подвергается ракетно-дроновым атакам. Воздушные беспилотники из моря проводят разведку и пытаются разоблачать обстановку, в том числе и выискивая системы противовоздушной обороны, — сообщили в ОК Юг.

Не исключается проведение диверсионно-разведывательной работы с использованием водолазных групп противника.

В ОК Юг отметили, что Силы и средства обороны региона сосредоточены и организованы для обеспечения безопасности. В частности, с проведением боевых и учебных мероприятий по поддержанию готовности и реагирования на вызовы и угрозы.

— Таким образом, время от времени действия Сил обороны могут сопровождаться звуками боевой работы, взрывами и выстрелами, — говорится в сообщении.

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Источник: ОК ЮГ
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