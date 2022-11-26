Листопад, 26 в 17:10

На Одещині російські окупанти намагаються розвідати системи протиповітряної оборони Збройних сил України.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

– Одеська область і Одеса залишаються в пріоритетах ворога, незважаючи на просування лінії фронту суттєво на схід після деокупації правобережжя, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що регіон має вихід до Чорного моря, де на бойовому чергуванні перебуває значне корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ.

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– Регіон досить системно піддається ракетно-дроновим атакам. Повітряні безпілотники з моря проводять розвідку та намагаються викривати обстановку, зокрема і вишукуючи системи протиповітряної оборони, – повідомили в ОК Південь.

Ймовірне й проведення диверсійно-розвідувальної роботи з використанням водолазних груп противника.

В ОК Південь наголосили, що Сили та засоби оборони регіону зосереджені та організовані для забезпечення безпеки. Зокрема, із проведенням бойових і навчальних заходів для підтримання готовності і реагування на виклики та загрози.

– Тож час від часу дії Сил оборони можуть супроводжуватися звуками бойової роботи, вибухами та пострілами, – йдеться у повідомленні.