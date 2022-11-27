Украине хватит запасов ядерного топлива на два года — Энергоатом

Ноябрь, 27 в 19:59

Украина имеет запасы ядерного топлива на два года и планирует запустить собственное производство.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил президент Энергоатома Петр Котин.

— Мы работаем с Westinghouse по созданию линии производства собственного топлива, основываясь на их технологиях. Мы уже производим головки и хвостовики кассеты, прошедшие лицензирование американской компанией. То есть половину мы будем производить сами, а другую половину будет поставлять Westinghouse, – сообщил Котин.

Напомним, что с начала полномасштабной войны Украина перестала покупать российское ядерное топливо, рассчитывая на собственные запасы. Энергоатом планирует перевести все энергоблоки украинских АЭС, которые были на российском топливе, на топливо компании Westinghouse.