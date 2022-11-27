Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Україні вистачить запасів ядерного палива на два роки – Енергоатом

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Україні вистачить запасів ядерного палива на два роки – Енергоатом

Україна має запаси ядерного палива, яких вистачить на два роки, а також планує запустити власне виробництво.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив президент Енергоатома Петро Котів.

– Ми працюємо з Westinghouse щодо створення лінії виробництва власного палива, базуючись на їхніх технологіях. Ми вже виробляємо головки та хвостовики касети, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто половину ми вироблятимемо самі, а іншу половину поставлятиме  Westinghouse, – повідомив Котін.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Україна перестала купувати російське ядерне паливо, розраховуючи на власні запаси. Наразі Енергоатом планує перевести всі енергоблоки українських АЕС, які були на російському паливі, на паливо компанії Westinghouse.

Зараз дивляться

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка