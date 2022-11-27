Україні вистачить запасів ядерного палива на два роки – Енергоатом

Листопад, 27 в 19:59

Україна має запаси ядерного палива, яких вистачить на два роки, а також планує запустити власне виробництво.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив президент Енергоатома Петро Котів.

– Ми працюємо з Westinghouse щодо створення лінії виробництва власного палива, базуючись на їхніх технологіях. Ми вже виробляємо головки та хвостовики касети, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто половину ми вироблятимемо самі, а іншу половину поставлятиме Westinghouse, – повідомив Котін.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Україна перестала купувати російське ядерне паливо, розраховуючи на власні запаси. Наразі Енергоатом планує перевести всі енергоблоки українських АЕС, які були на російському паливі, на паливо компанії Westinghouse.