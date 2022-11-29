США выделили Украине $53 млн срочной помощи на электросетевое оборудование
Соединенные Штаты срочно выделяют 53 миллиона долларов на поддержку покупки электросетевого оборудования для Украины, чтобы помочь Киеву противостоять атакам России, направленным против его энергетической инфраструктуры.
– Это оборудование будет оперативно доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму, – сказано в заявлении Госдепартамента.
Там отметили, что в комплект поставки, помимо прочего оборудования, будут входить распределительные трансформаторы, автоматические выключатели и разрядники для защиты от перенапряжений.
Напомним, с октября примерно раз в неделю Россия проводит массированные атаки на украинскую инфраструктуру электропередач и теплоснабжения, что, по словам Киева и его союзников, является преднамеренной кампанией по причинению вреда гражданскому населению, что является военным преступлением.
Источник: Аljazeera