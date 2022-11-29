Ноябрь, 29 в 17:50

Соединенные Штаты срочно выделяют 53 миллиона долларов на поддержку покупки электросетевого оборудования для Украины, чтобы помочь Киеву противостоять атакам России, направленным против его энергетической инфраструктуры.

– Это оборудование будет оперативно доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму, – сказано в заявлении Госдепартамента.

Там отметили, что в комплект поставки, помимо прочего оборудования, будут входить распределительные трансформаторы, автоматические выключатели и разрядники для защиты от перенапряжений.

Напомним, с октября примерно раз в неделю Россия проводит массированные атаки на украинскую инфраструктуру электропередач и теплоснабжения, что, по словам Киева и его союзников, является преднамеренной кампанией по причинению вреда гражданскому населению, что является военным преступлением.

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Источник: Аljazeera