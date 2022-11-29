НАТО увеличит поставки топлива, лекарств и теплой экипировки Украине – Столтенберг
В связи с наступающей зимой НАТО следует увеличить поставки топлива, медикаментов, теплой экипировки для военных и другой помощи Украине. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в Бухаресте.
– Путин пытается использовать зиму как оружие, – подчеркнул Столтенберг, уточняя, что российские оккупанты терпят поражение на полях сражений.
Тем временем высокопоставленный европейский дипломат сказал в комментарии Reuters, что это “будет ужасная зима для Украины”, а потому, по его словам, западные союзники работают над усилением поддержки и над тем, чтобы она была устойчивой.
Тем временем страны-члены НАТО собираются согласовать также увеличение поставок оружия в Украину.
– Ближайшие месяцы станут большим испытанием для всех нас. Для Украины это экзистенциальный вопрос, для нас моральный. Мы должны продолжать помогать Украине столько, сколько необходимо, – подчеркнул министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.