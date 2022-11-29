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Факты / Світ

НАТО увеличит поставки топлива, лекарств и теплой экипировки Украине – Столтенберг

Анастасия Гевко, редактор ленты
НАТО увеличит поставки топлива, лекарств и теплой экипировки Украине – Столтенберг

В связи с наступающей зимой НАТО следует увеличить поставки топлива, медикаментов, теплой экипировки для военных и другой помощи Украине. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в Бухаресте.

– Путин пытается использовать зиму как оружие, – подчеркнул Столтенберг, уточняя, что российские оккупанты терпят поражение на полях сражений.

Тем временем высокопоставленный европейский дипломат сказал в комментарии Reuters, что это “будет ужасная зима для Украины”, а потому, по его словам, западные союзники работают над усилением поддержки и над тем, чтобы она была устойчивой.

Тем временем страны-члены НАТО собираются согласовать также увеличение поставок оружия в Украину.

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– Ближайшие месяцы станут большим испытанием для всех нас. Для Украины это экзистенциальный вопрос, для нас моральный. Мы должны продолжать помогать Украине столько, сколько необходимо, – подчеркнул министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.

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