Місто знову без світла: росіяни вночі обстріляли Херсон
Уночі російські загарбники обстріляли Херсон.
Відкрили вогонь по обласному центру окупанти за кілька хвилин до опівночі.
За словами керівника обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, обстрілом росіяни пошкодили електромережі.
– Місто знову залишилося без світла. Ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електроживлення в домівки херсонців, – повідомив Ярослав Янушевич.
Нагадаємо, що до звільненого від російських окупантів Херсону подали електроенергію 26 листопада.
Зробити це вдалось трохи більше, ніж за тиждень.
Із того часу в обласному центрі вже неодноразово зникало світло через ворожі обстріли.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 283-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ярослав Янушевич
Фото: Ярослав Янушевич