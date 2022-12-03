Місто знову без світла: росіяни вночі обстріляли Херсон

Грудень, 03 в 6:06

Уночі російські загарбники обстріляли Херсон.

Відкрили вогонь по обласному центру окупанти за кілька хвилин до опівночі.

За словами керівника обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, обстрілом росіяни пошкодили електромережі.

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– Місто знову залишилося без світла. Ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електроживлення в домівки херсонців, – повідомив Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, що до звільненого від російських окупантів Херсону подали електроенергію 26 листопада.

Зробити це вдалось трохи більше, ніж за тиждень.

Із того часу в обласному центрі вже неодноразово зникало світло через ворожі обстріли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 283-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ярослав Янушевич

Фото: Ярослав Янушевич