Взрывы в Запорожье и грант в $1,5 млрд от США: что происходит на 283-й день войны (онлайн)
Украинские посольства в пяти странах получили окровавленные свертки с глазами животных внутри.
Украина получила грант в размере $1,5 млрд от США.
Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрещении Московского патриархата в Украине.
Украина уже сделала часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость народа, и не собирается останавливаться на этом.
Об этом во время вечернего обращения 2 декабря заявил президент Владимир Зеленский.
– На днях мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость нашего народа. Вижу, что люди поддерживают эти шаги и очень мощно поддерживают. И это еще не всё. Будут еще шаги. Украина больше никогда не будет останавливаться на полпути, – подчеркнул он.
Российские захватчики обстреляли Херсон – повреждены электросети.
– Город снова остался без света. Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к работе, чтобы вернуть электропитание в дома херсонцев, — сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.