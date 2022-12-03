Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна
Валентина Чорна |
Взрывы в Запорожье и грант в $1,5 млрд от США: что происходит на 283-й день войны (онлайн)

Взрывы в Запорожье и грант в $1,5 млрд от США: что происходит на 283-й день войны (онлайн)

Украинские посольства в пяти странах получили окровавленные свертки с глазами животных внутри.

Украина получила грант в размере $1,5 млрд от США.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрещении Московского патриархата в Украине.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:29 - 03 декабря

Украина уже сделала часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость народа, и не собирается останавливаться на этом.

Об этом во время вечернего обращения 2 декабря заявил президент Владимир Зеленский.

– На днях мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость нашего народа. Вижу, что люди поддерживают эти шаги и очень мощно поддерживают. И это еще не всё. Будут еще шаги. Украина больше никогда не будет останавливаться на полпути, – подчеркнул он.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:27 - 03 декабря

Российские захватчики обстреляли Херсон – повреждены электросети.

– Город снова остался без света. Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к работе, чтобы вернуть электропитание в дома херсонцев, — сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка