ПВО сбила беспилотник над Житомирской областью
Ночью 7 декабря российские военные пытались атаковать Житомирскую область.
На регион оккупанты направили дрон-камикадзе типа Shahed.
– Силами противовоздушной обороны беспилотник был сбит на севере области.
Спасибо бойцам ПВО! Слава ВСУ! – отмечает руководитель областной военной администрации Виталий Бунечко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Виталий Бунечко
Фото: Виталий Бунечко