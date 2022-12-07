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Факты / Україна

ПВО сбила беспилотник над Житомирской областью

Татьяна Забожко, редактор ленты
Збитий безпілотник над Житомирською областю 7 грудня 2022

Ночью 7 декабря российские военные пытались атаковать Житомирскую область.

На регион оккупанты направили дрон-камикадзе типа Shahed.

– Силами противовоздушной обороны беспилотник был сбит на севере области.

Спасибо бойцам ПВО! Слава ВСУ! – отмечает руководитель областной военной администрации Виталий Бунечко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Бунечко

Фото: Виталий Бунечко

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