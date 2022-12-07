ППО збила безпілотник над Житомирською областю
Уночі 7 грудня російські військові намагалися атакувати Житомирську область.
На регіон окупанти скерували дрон-камікадзе типу Shahed.
– Силами протиповітряної оборони безпілотник було збито на півночі області.
Дякуємо бійцям ППО! Слава ЗСУ! – зазначає керівник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 287-му добу.
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Джерело: Віталій Бунечко
Фото: Віталій Бунечко