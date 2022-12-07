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Факти / Україна

ППО збила безпілотник над Житомирською областю

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Збитий безпілотник над Житомирською областю 7 грудня 2022

Уночі 7 грудня російські військові намагалися атакувати Житомирську область.

На регіон окупанти скерували дрон-камікадзе типу Shahed.

– Силами протиповітряної оборони безпілотник було збито на півночі області.

Дякуємо бійцям ППО! Слава ЗСУ! – зазначає керівник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 287-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Бунечко

Фото: Віталій Бунечко

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