ППО збила безпілотник над Житомирською областю

Грудень, 07 в 8:15

Уночі 7 грудня російські військові намагалися атакувати Житомирську область.

На регіон окупанти скерували дрон-камікадзе типу Shahed.

– Силами протиповітряної оборони безпілотник було збито на півночі області. Дякуємо бійцям ППО! Слава ЗСУ! – зазначає керівник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 287-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Віталій Бунечко

Фото: Віталій Бунечко