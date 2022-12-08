Декабрь, 08 в 18:58

Оккупационные власти аннексированного Крыма окапываются на полуострове и готовят фортификационные заграждения, чтобы в будущем замедлить деоккупацию региона Вооруженными силами Украины.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева во время брифинга по трансформации военно-политической обстановки на оккупированном полуострове с 24 февраля и до сегодняшнего дня.

По ее словам, полномасштабная агрессия Российской Федерации с первых дней сказалась на повседневной жизни оккупированного Крыма, поскольку местные жители замечали постоянные взлеты российских истребителей с авиабаз оккупированного полуострова. Также жителями были замечены запуски ракет и переброска техники на фронт.

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У части населения оккупированного Крыма росло сопротивление, а также наблюдались различные формы протестов и сопротивления, и недовольство родственников незаконно призванных в армию РФ жителей.

— После серии бавовны на буровых платформах, в штабе Черноморского флота, на авиабазе Новофедоровка, на военных складах, оккупанты были вынуждены вернуться к своему нарративу (об отсутствии каких-либо угроз для Крыма, — Ред.). Однако преступная мобилизация и подрыв незаконного крымского моста окончательно разрушили российскую идею о так называемой безопасности и всесильной (российской, — Ред.) ПВО, — заявила Тамила Ташева.

Представительница президента Украины добавила, что все действия оккупационных администраций якобы для защиты полуострова на самом деле являются обычным укреплением боевых позиций, а проверка подвалов и бомбоубежищ началась из-за изменения настроений населения и давления на оккупантов.

В частности, сегодня растет количество реакций представителей оккупационных администраций на заявления Украины по Крыму, когда раньше таких реакций почти не фиксировали.

Ташева заявила, что сейчас заявления высшего политического руководства РФ о том, что вопрос Крыма “решен навсегда”, отошли в прошлое. Теперь на севере оккупированного полуострова видны окопы и техника.

Из-за боевых действий Россия была вынуждена спасать еще имеющуюся технику и живую силу, поэтому начала передислоцировать все в оккупированный Крым.

Кроме того, в Крыму было заморожено строительство всех социальных объектов из-за нехватки бетона и цемента. По словам Ташевой, на комбинате Стройиндустрия, который является единственным в Крыму производителем цемента, продолжаются ремонтные работы, а поставки цемента из России нарушены из-за проблем с логистикой.

— Интересно узнать, куда делся весь бетон в Крыму? Насколько стало известно, бахчисарайский цементный завод Стройиндустрия в первую очередь обеспечивает так называемого приоритетного заказчика — минобороны РФ, — пояснила Ташева.

Тамила Ташева добавила, что в часть крымских музеев завезли упаковочный материал для эвакуации, то есть для разграбления культурного наследия Украины.

— Деоккупация Крыма — лишь вопрос времени, враг это прекрасно понимает. Поэтому вместо рытья окопов призываем оккупантов убираться с нашей земли через пока еще целый Крымский мост, — сказала она.

Представительница украинского президента сообщила, что оккупационные власти Крыма, помимо прочего, признали, что на полуострове не хватает 2 тыс. медиков.

Фото: Таміла Ташева