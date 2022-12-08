Грудень, 08 в 18:58

Окупаційна влада анексованого Криму окопується на півострові та готує фортифікаційні загородження, аби у майбутньому уповільнити деокупацію регіону Збройними силами України.

Про це заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева під час брифінгу щодо трансформації військово-політичної обстановки на окупованому півострові з 24 лютого й до сьогодні.

За її словами, повномасштабна агресія Російської Федерації з перших днів позначилася на повсякденному житті окупованого Криму, оскільки місцеві жителі помічали постійні зльоти російських винищувачів з авіабаз окупованого півострова. Так само мешканцями були помічені запуски ракет та перекидання техніки на фронт.

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У частини населення окупованого Криму зростав опір, а також спостерігалися різні форми протестів і спротиву, і невдоволення родичів незаконно призваних до армії РФ жителів.

– Після серії бавовни на бурових платформах, у штабі Чорноморського флоту, на авіабазі Новофедорівка, на військових складах, окупанти були змушені повернутись до свого наративу (щодо відсутності будь-яких загроз для Криму, – Ред.). Однак злочинна мобілізація та підрив незаконного кримського мосту остаточно зруйнували російську ідею про так звану безпеку та всесильну (російську, – Ред.) ППО, – заявила Таміла Ташева.

Представниця президента України додала, що усі дії окупаційних адміністрацій нібито для захисту півострова насправді є звичайним укріпленням бойових позицій, а перевірка підвалів і бомбосховищ розпочалася через зміну настроїв населення й тиск на окупантів.

Зокрема, сьогодні зростає кількість реакцій представників окупаційних адміністрацій на заяви України щодо Криму, коли раніше таких реакцій майже не фіксували.

Ташева заявила, що наразі заяви вищого політичного керівництва РФ про те, що питання Криму “вирішено назавжди”, відійшли в минуле. Тепер на півночі окупованого півострова видно окопи й техніку.

Через бойові дії Росія була змушена рятувати ще наявну техніку та живу силу, тому почала передислоковувати все до окупованого Криму.

Крім того, у Криму було заморожено будівництво всіх соціальних об’єктів через брак бетону та цементу. За словами Ташевої, на комбінаті Будіндустрія, який є єдиним у Криму виробником цементу, тривають ремонтні роботи, а постачання цементу з Росії порушено через проблеми з логістикою.

– Цікаво дізнатися, куди подівся весь бетон у Криму? Наскільки стало відомо, бахчисарайський цементний завод Будіндустрія першочергово забезпечує так званого пріоритетного замовника – міноборони РФ, – пояснила Ташева.

Таміла Ташева додала, що до частини кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для евакуації, тобто для розграбовування культурної спадщини України.

– Деокупація Криму – лише питання часу, ворог це чудово розуміє. Тому замість риття окопів закликаємо окупантів забиратися з нашої землі через поки що цілий Кримський міст, – сказала вона.

Представниця українського президента повідомила, що окупаційна влада Криму, крім іншого, визнала, що на півострові не вистачає 2 тис. медиків.

Фото: Таміла Ташева