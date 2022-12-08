Декабрь, 08 в 19:55

Из-за атак РФ по объектам энергетической инфраструктуры на всей территории Украины введены экстренные и аварийные отключения света, но в большинстве регионов пытаются придерживаться стабилизационных графиков отключения электроэнергии.

Как пример, в Киевской области и Киеве сегодня, как и раньше, действуют экстренные отключения света. В то же время в Запорожской и Одесской областях действуют аварийные отключения.

Графики плановых отключений на следующие сутки обнародовали облэнерго Харьковской, Львовской, Черниговской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Винницкой и Черновицкой областей.

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Где и когда не будет света 9 декабря, читайте в материале Фактов ICTV.

Харьковская область

Харьковоблэнерго опубликовал графики, когда у потребителей Харькова или области не будет света.

Чтобы узнать, где и когда не будет света, надо:

Открыть форму на сайте Харьковоблэнерго, которая находится по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

В облэнерго предупредили, что форма действует только для плановых отключений.

В то же время энергетики Харьковщины призвали жителей области по возможности уменьшить электропотребление, поскольку на территории области с 8 декабря действуют графики аварийных отключений.

— Но, к сожалению, несмотря на принятые меры, в системе до сих пор сохраняется слишком высокий уровень потребления. НЭК Укрэнерго просит Харьковщину перейти в доведенные лимиты, — говорится в сообщении.

В Харьковоблэнерго объяснили, что это надо, чтобы избежать дополнительных аварийных отключений в Харькове и районах области, а также уменьшить продолжительность существующих отключений.

Львовская область

Львовоблэнерго обнародовал плановый график стабилизационных отключений света у потребителей.

Электроэнергия будет включаться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов), когда же в другие часы суток следует быть готовым к отключениям.

Потребители были распределены на три группы отключений света, посмотреть их можно по этой ссылке.

Черниговская область

Черниговоблэнерго сообщает, что российские обстрелы украинской энергосистемы 5 декабря изменили графики электроснабжения.

В облэнерго говорят, что лимиты потребления электроэнергии, которые были доведены до области, не позволяют сейчас соблюсти график отключений “четыре через четыре”, поэтому с вечера 6 декабря введен график “три через шесть” (три часа электроснабжения у группы есть, потом на шесть часов его ограничивают).

Перечень адресов, которые входят в три группы отключений электроэнергии, актуальных в условиях применения графика “три через шесть”, находится по этой ссылке.

Закарпатская область

Графики, опубликованные на сайте Закарпатьеоблэнерго, будут действовать в течение 9 декабря.

Отмечается, что из-за изменения величин генерации электроэнергии и потребления в области ежедневно будут меняться прогнозируемые часы включения/отключения.

Графики обесточивания, а также адреса и время отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Хмельницкая область

Для стабилизации работы энергосистемы в регионе Хмельницкоблэнерго также ввел графики почасовых отключений.

Графики учитывают очередность отключений потребителей и необходимость сохранения распределения электрической энергии объектам критической инфраструктуры.

Однако порядок введения очередей может корректироваться. Сейчас Хмельницкая область разделена на 4 очереди.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, перейдите по этой ссылке.

Тернопольская область

Тернопольоблэнерго тоже обновил график отключений, распределенный на три группы. Плановые отключения света в графике указаны на период с 5 по 11 декабря.

Каждая из групп имеет свое время, когда будет происходить обесточивание.

График отключений света можно посмотреть на сайте облэнерго по этой ссылке.

Кировоградская область

Кировоградоблэнерго сообщил, что в области действуют графики почасовых отключений, но дополнительно могут быть применены аварийные отключения света, для сбалансирования энергосистемы.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

В Сумыоблэнерго сообщили, что в связи с превышением текущего потребления электрической энергии сверх заданного лимита, в области дополнительно к графикам почасовых (плановых) отключений (ГПВ) применены графики аварийных отключений электроэнергии.

По городу Сумы и области применяются графики ГПВ, имеющие три очереди:

1 очередь — 02:00-04:00; 08:00-10:00; 14:00-16:00; 20:00-22:00.

2 очередь — 04:00-06:00; 10:00-12:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00.

3 очередь — 00:00-02:00; 06:00-08:00; 12:00-14:00; 18:00-20:00.

Кроме того, в связи с острым дефицитом мощности в энергосистеме и во избежание применения аварийных отключений, по городу Сумы и области будут выключенными одновременно две очереди графиков почасовых отключений:

С 12:00 до 14:00 будет подключена к электроэнергии третья очередь по ГПВ (свет будет у потребителей третьей очереди).

С 14:00 до 16:00 будет подключена к электроэнергии первая очередь по ГПВ (свет будет у потребителей первой очереди).

С 16:00 до 18:00 будет подключена к электроэнергии вторая очередь по ГПВ (свет будет у потребителей второй очереди).

И так далее, поочередно — третья, первая, вторая очереди.

Ограничение электроэнергии для потребителей каждой из очередей по ГПВ будет происходить в режиме -4/+2 часа.

Ознакомиться с графиками можно по этой ссылке.

Николаевская область

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким обнародовал графики отключений света по Николаеву и области.

График постоянный, то есть одинаковый на каждый день — он будет применяться до тех пор, пока ситуация в энергосистеме Украины стабильна.

Потребители разделены на 3 очереди, каждая из которых имеет собственный, закрепленный промежуток времени, когда не будет иметь электроснабжения.

Найти свой населенный пункт и адрес в графике можно по этой ссылке.

Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около 2 часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Полтавская область

В Полтаваоблэнерго сообщили, что в регионе не хватает доказанного лимита мощностей, поэтому отключение света будет происходить по две очереди одновременно по графику почасовых отключений.

Дополнительно в области введен график аварийных отключений.

— Энергетики призывают людей экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением. От этого зависит стабильная работа электросетей области, — говорится в сообщении.

Ознакомиться с обновленным графиком в Полтавской области можно по этой ссылке.

В то же время о принадлежности адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Винницкая область

В Винницаоблэнерго сообщили, что в соответствии с доведенной величиной потребления электрической мощности по Винницкой области задействовано ограничение электропотребления в соответствии с графиком почасового отключения света:

1 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;

2 очередь, часы обесточивания: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

3 очередь, часы обесточивания: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.

Очередность плановых отключений по этой ссылке.

Черкасская область

Черкассыоблэнерго в течение последних дней используют “желтый” график стабилизационных отключений света, предусматривающий формат три часа со светом через три часа без света.

Потребители электроэнергии разбиты на две очереди.

С графиками можно ознакомиться по этой ссылке.

Черновицкая область

На Буковине действуют графики стабилизационных отключений, введенные Черновцыоблэнерго по распоряжению Укрэнерго.

Как отмечает облэнерго, спрогнозировать внедрение таких графиков заранее невозможно.

— В условиях жестких ограничений разрешенной нагрузки для области, крайне трудно работать по графикам стабилизационных отключений и строго их придерживаться, — говорится в сообщении.

Поэтому, объясняют энергетики, по техническим причинам нельзя гарантировать отключение или включение света ровно в указанное время, поскольку бригада должна доехать до энергообъекта и выполнить действия по технике безопасности. Поэтому отключения могут отклоняться на 20-40 мин от часа, указанного в графике.

В то же время в области действуют аварийные отключения света, которые применяются независимо от составленных графиков.

Узнать, в какую группу потребителей вошел ваш адрес, вы можете по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке для районов области.

Электроэнергия может отсутствовать также и по другим причинам, например, из-за аварийных или плановых работ в сетях, детали о которых обнародованы по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Волынская, Житомирская, Ровенская и Ивано-Франковская тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 7 декабря. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго.