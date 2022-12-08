Грудень, 08 в 19:55

Через атаки РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури на всій території України запроваджені екстрені та аварійні відключення світла, але в більшості регіонів намагаються дотримуватись стабілізаційних графіків відключення електроенергії.

Як приклад, у Київській області та Києві сьогодні, як і раніше, діють екстрені відключення світла. Водночас у Запорізькій та Одеській областях діють аварійні відключення.

Графіки планових відключень на наступну добу оприлюднили обленерго Харківської, Львівської, Чернігівської, Закарпатської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської, Миколаївської Вінницької та Чернівецької областей.

Зараз дивляться

Де та коли не буде світла 9 грудня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Харківська область

Харківобленерго опублікував графіки, коли у споживачів Харкова чи області не буде світла.

Щоб дізнатись, де і коли не буде світла, треба:

Відкрити форму на сайті Харківобленерго, яка міститься за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

В обленерго попередили, що форма діє лише для планових відключень.

Водночас енергетики Харківщини закликали мешканців області за можливості зменшити електроспоживання, оскільки на території області з 8 грудня діють графіки аварійних відключень.

– Але, на жаль, незважаючи на вжиті заходи, в системі досі зберігається занадто високий рівень споживання. НЕК Укренерго просить Харківщину перейти у доведені ліміти, – йдеться у повідомленні.

В Харківобленерго пояснили, що це треба, щоб уникнути додаткових аварійних вимкнень у Харкові та районах області, а також зменшити тривалість існуючих відключень.

Львівська область

Львівобленерго оприлюднив плановий графік стабілізаційних відключень світла у споживачів.

Електроенергія буде вмикатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин), коли ж в інші години доби слід бути готовим до відключень.

Споживачі були розподілені на три групи вимкнень світла, переглянути їх можна за цим посиланням.

Чернігівська область

Чернігівобленерго повідомляє, що російські обстріли української енергосистеми 5 грудня змінили графіки електропостачання.

В обленерго кажуть, що ліміти споживання електроенергії, які були доведені до області, не дозволяють зараз дотриматися графіка відключень “чотири через чотири”, тому з вечора 6 грудня запроваджений графік “три через шість” (три години електропостачання у групи є, потім на шість годин його обмежують).

Перелік адрес, які входять до трьох груп відключень електроенергії, актуальних за умов застосування графіка “три через шість”, міститься за цим посиланням.

Закарпатська область

Графіки, опубліковані на сайті Закарпаттяобленерго, будуть діяти протягом 8 грудня.

Зазначається, що через зміни величин генерації електроенергії та споживання в області щоденно будуть змінюватись прогнозовані години включення/відключення.

Графіки знеструмлення, а також адреси та час відключень можна подивитись за цим посиланням.

Хмельницька область

Задля стабілізації роботи енергосистеми в регіоні Хмельницькобленерго також запровадив графіки погодинних відключень.

Графіки враховують почерговість відключень споживачів та потребу збереження розподілу електричної енергії об’єктам критичної інфраструктури.

Проте порядок введення черг може коригуватися. Наразі Хмельницьку область поділено на 4 черги.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, перейдіть за цим посиланням.

Тернопільська область

Тернопільобленерго теж оновив графік відключень, розподілений на три групи. Планові вимкнення світла в графіку зазначено на період з 5 по 11 грудня.

Кожна з груп має свій час, коли буде відбуватись знеструмлення.

Графік вимкнень світла можна переглянути на сайті обленерго за цим посиланням.

Кіровоградська область

Кіровоградобленерго повідомив, що в області діють графіки погодинних відключень, але додатково можуть бути застосовані аварійні вимкнення світла, задля збалансування енергосистеми.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

В Сумиобленерго повідомили, що у зв’язку з перевищенням поточного споживання електричної енергії понад заданий ліміт, в області додатково до графіків погодинних (планових) відключень (ГПВ) застосовані графіки аварійних вимкнень електроенергії.

По місту Суми та області застосовуються графіки ГПВ, що мають три черги:

1 черга – 02:00-04:00; 08:00-10:00; 14:00-16:00; 20:00-22:00.

2 черга – 04:00-06:00; 10:00-12:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00.

3 черга – 00:00-02:00; 06:00-08:00; 12:00-14:00; 18:00-20:00.

Крім того, у зв’язку з гострим дефіцитом потужності в енергосистемі та з метою уникнення застосування аварійних відключень, по місту Суми та області будуть вимкненими одночасно дві черги графіків погодинних відключень:

З 12:00 до 14:00 буде підключена до електроенергії третя черга за ГПВ (світло буде у споживачів третьої черги).

З 14:00 до 16:00 буде підключена до електроенергії перша черга за ГПВ (світло буде у споживачів першої черги).

З 16:00 до 18:00 буде підключена до електроенергії друга черга за ГПВ (світло буде у споживачів другої черги).

І так далі, почергово – третя, перша, друга черги.

Обмеження електроенергії для споживачів кожної з черг за ГПВ відбуватиметься в режимі -4/+2 години.

Ознайомитись з графіками можна за цим посиланням.

Миколаївська область

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив графіки відключень світла щодо Миколаєва та області.

Графік сталий, тобто однаковий на кожен день – він застосовуватиметься доти, доки ситуація в енергосистемі України стабільна.

Споживачі розділені на 3 черги, кожна з яких має власний, закріплений проміжок часу, коли не матиме електропостачання.

Знайти свій населений пункт та адресу в графіку можна за цим посиланням.

Кожна з черг має знеструмлюватися чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько 2 годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 годин.

Полтавська область

В Полтаваобленерого повідомили, що в регіоні не вистачає доведеного ліміту потужностей, тому вимикання світла відбуватиметься по дві черги одночасно за графіком погодинних відключень.

Додатково в області запроваджено графік аварійних відключень.

– Енергетики закликають людей економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області, – йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з оновленим графіком в Полтавській області можна за цим посиланням.

Водночас про приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Вінницька область

У Вінницяобленерго повідомили, що відповідно до доведеної величини споживання електричної потужності по Вінницькій області задіяно обмеження електроспоживання згідно з графіком погодинного відключення світла:

1 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;

2 черга, години знеструмлення: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

3 черга, години знеструмлення: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.

Черговість планових відключень за цим посиланням.

Черкаська область

Черкасиобленерго протягом останніх днів використовують “жовтий” графік стабілізаційних вимкнень світла, що передбачає формат три години зі світлом через три години без світла.

Споживачі електроенергії розбиті на дві черги.

З графіками можна ознайомитися за цим посиланням.

Чернівецька область

На Буковині діють графіки стабілізаційних відключень, що запроваджені Чернівціобленерго за розпорядженням Укренерго.

Як зазначає обленерго, спрогнозувати впровадження таких графіків заздалегідь неможливо.

– В умовах жорстких обмежень дозволеного навантаження для області, вкрай важко працювати за графіками стабілізаційних відключень і суворо їх дотримуватися, – йдеться у повідомленні.

Тому, пояснюють енергетики, з технічних причин не можна гарантувати вимкнення чи включення світла рівно о зазначеній годині, оскільки бригада має доїхати до енергооб’єкта та виконати дії з техніки безпеки. Через це відключення можуть відхилятися на 20-40 хв від години, зазначеної у графіку.

Водночас в області діють аварійні відключення світла, які застосовуються незалежно від складених графіків.

Дізнатися, до якої групи споживачів увійшла ваша адреса, ви можете за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням для районів області.

Електроенергія може бути відсутня також і з інших причин, наприклад, через аварійні або планові роботи в мережах, деталі про які оприлюднені за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Волинська, Житомирська, Рівненська та Івано-Франківська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 7 грудня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Волиньобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Прикарпаттяобленерго.