Декабрь, 11 в 12:32

Российские власти начали активнее направлять чиновников из Чечни на оккупированные территории.

Аналитики Института изучения войны (ISW) не исключают, что чеченских чиновников стремятся интегрировать в оккупационные структуры для консолидации административного контроля.

Известно, что на днях делегация из Чечни во главе с вице-премьер-министром Ибрагимом Закриевым посетила Херсонскую область, где встретилась с коллаборантом Владимиром Сальдо.

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Последний, в частности, расхваливал Чеченскую Республику, называя ее “примером экономического благополучия, стойкости и роста после разрушительных конфликтов”.

Кроме того, Сальдо заявил, что надеется “перенять чеченский опыт в разработке модели управления Херсонской областью”.

Впоследствии эта же чеченская делегация встретилась с оккупационной администрацией Запорожской области, чтобы обсудить мероприятия “сотрудничества и развития”.

– Чеченская Республика и связанные с ней официальные лица славятся своей жестокостью и не слишком выдающимися административными возможностями. В то же время чеченские отряды на протяжении всей войны выполняли важную правоохранительную роль в российских тыловых районах в оккупированных частях Украины, – отмечают в ISW.

Поэтому эксперты предполагают, что российские власти хотят использовать чеченский опыт угнетения, потому что украинские партизаны подвергают сомнению способность оккупантов эффективно управлять.

К слову, на днях в Мелитополь Запорожской области прибыл новый смотритель, который приходится племянником руководителю Чечни Рамзану Кадырову и де-юре был в республике министром аграрной политики.

По убеждению мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты направляют в город своих гауляйтеров из России, потому что не доверяют местным коллаборантам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.

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