На оккупированные территории все чаще прибывают чиновники из Чечни: зачем это РФ
Российские власти начали активнее направлять чиновников из Чечни на оккупированные территории.
Аналитики Института изучения войны (ISW) не исключают, что чеченских чиновников стремятся интегрировать в оккупационные структуры для консолидации административного контроля.
Известно, что на днях делегация из Чечни во главе с вице-премьер-министром Ибрагимом Закриевым посетила Херсонскую область, где встретилась с коллаборантом Владимиром Сальдо.
Последний, в частности, расхваливал Чеченскую Республику, называя ее “примером экономического благополучия, стойкости и роста после разрушительных конфликтов”.
Кроме того, Сальдо заявил, что надеется “перенять чеченский опыт в разработке модели управления Херсонской областью”.
Впоследствии эта же чеченская делегация встретилась с оккупационной администрацией Запорожской области, чтобы обсудить мероприятия “сотрудничества и развития”.
– Чеченская Республика и связанные с ней официальные лица славятся своей жестокостью и не слишком выдающимися административными возможностями.
В то же время чеченские отряды на протяжении всей войны выполняли важную правоохранительную роль в российских тыловых районах в оккупированных частях Украины, – отмечают в ISW.
Поэтому эксперты предполагают, что российские власти хотят использовать чеченский опыт угнетения, потому что украинские партизаны подвергают сомнению способность оккупантов эффективно управлять.
К слову, на днях в Мелитополь Запорожской области прибыл новый смотритель, который приходится племянником руководителю Чечни Рамзану Кадырову и де-юре был в республике министром аграрной политики.
По убеждению мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты направляют в город своих гауляйтеров из России, потому что не доверяют местным коллаборантам.
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