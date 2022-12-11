Партизаны разрушили надежды РФ на защищенность Мелитополя и Крыма – эксперт

Декабрь, 11 в 12:35

Россия надеялась, что Мелитополь и Крым будут наиболее защищены, однако украинское движение сопротивления достает российские военные объекты на всей оккупированной территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

– Направление на Мелитополь и Крым должно было стать как раз наиболее защищенным. То есть, там увеличивали количество гарнизона и укреплений. Но тот результат, который мы видим в течение прошлых суток по Мелитополю и по Крыму – это свидетельство того, что все принятые ими меры остались безрезультатными, а наше движение сопротивления достает их на всей оккупированной территории, – подчеркнул эксперт.

По его словам, в Крыму с 2014 года РФ сконцентрировала наибольшее количество систем ПВО для прикрытия военных баз и аэродромов, создавая картинку неприступной крепости, однако Украина показала, что она уничтожает эффективно и корабли, и аэродромы.

Сейчас смотрят

Ранее подпольное движение украинцев и крымских татар Атеш взяло на себя ответственность за поджог 10 декабря казармы в пгт Советский, где находились несколько сотен мобилизованных россиян.

Также вчера вечером в Мелитополе раздалось более 10 громких взрывов, где, по предварительным данным, могли погибнуть около 200 оккупантов. Раненых повезли в больницы Крыма.