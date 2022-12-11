На окуповані території все частіше прибувають чиновники з Чечні: навіщо це РФ

Грудень, 11 в 12:32

Російська влада почала активніше скеровувати чиновників із Чечні на окуповані території.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не виключають, що чеченських чиновників прагнуть інтегрувати до окупаційних структур задля консолідації адміністративного контролю.

Відомо, що днями делегація з Чечні на чолі з віцепрем’єр-міністром Ібрагімом Закрієвим відвідала Херсонську область, де зустрілася з колаборантом Володимиром Сальдо.

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Останній, зокрема, розхвалював Чеченську Республіку, називаючи її “прикладом економічного благополуччя, стійкості та зростання після років руйнівних конфліктів”.

Крім того, Сальдо заявив, що сподівається “запозичити чеченський досвід у розробці моделі управління Херсонською областю”.

Згодом ця ж чеченська делегація зустрілася з окупаційною адміністрацією Запорізької області, щоб обговорити заходи “співпраці та розвитку”.

– Чеченська Республіка та пов’язані з нею офіційні особи славляться своєю жорстокістю та не надто видатними адміністративними можливостями. Натомість чеченські загони протягом всієї війни виконували важливу правоохоронну роль у російських тилових районах в окупованих частинах України, – наголошують в ISW.

Тож експерти припускають, що російська влада хоче використати чеченський досвід гноблення, тому що українські партизани ставлять під сумнів здатність окупантів ефективно керувати.

До слова, днями до Мелітополя Запорізької області прибув новий наглядач, який доводиться племінником очільнику Чечні Рамзану Кадирову та де-юре був у республіці міністром аграрної політики.

На переконання мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти скеровують до міста своїх гауляйтерів із Росії, бо не довіряють місцевим колаборантам.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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