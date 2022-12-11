Партизани зруйнували надії РФ на захищеність Мелітополя і Криму – експерт

Грудень, 11 в 12:35

Росія сподівалася, що Мелітополь та Крим будуть найбільш захищеними, проте український рух опору дістає російські військові об’єкти на всій окупованій території України.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

– Напрямок на Мелітополь і Крим мав стати якраз найбільш захищеним. Тобто там збільшували кількість гарнізону та укріплень. Але той результат, який ми бачимо протягом минулої доби по Мелітополю і по Криму – це свідчення того, що всі вжиті ними заходи залишилися безрезультатними, а наш рух опору дістає їх на всій окупованій території, – наголосив експерт.

За його словами, в Криму з 2014 року РФ сконцентрувала найбільшу кількість систем ППО для прикриття військових баз та аеродромів, створюючи картинку неприступної фортеці, проте Україна показала, що вона знищує ефективно і кораблі, і летовища.

Зараз дивляться

Раніше підпільний рух українців і кримських татар Атеш взяв на себе відповідальність за підпал 10 грудня казарми в смт Совєтський, де перебували кілька сотень мобілізованих росіян.

Також учора ввечері у Мелітополі пролунало понад 10 гучних вибухів, де, за попередніми даними, могли загинути близько 200 окупантів. Поранених повезли до лікарень Криму.