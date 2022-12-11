В Херсоне утро началось со взрывов
Утром 11 декабря в освобожденном от оккупантов Херсоне раздаются взрывы.
Об этом с места происшествия сообщают местные жители.
Официальных комментариев от областной военной администрации пока не поступало.
Напомним, что 11 декабря исполняется месяц, как Вооруженные силы Украины официально вошли в Херсон.
Две недели назад, 26 ноября, в освобожденный от российских оккупантов Херсон подали электроэнергию.
Однако из-за непрекращающихся обстрелов российских захватчиков свет в городе исчезает, поэтому энергетикам приходится снова и снова чинить сети.
К слову, накануне после ночной атаки дронов-камикадзе без света осталось 2 549 абонентов.
А уже днем россияне попали в родильное отделение местной больницы. Медработники, пациентки и дети, к счастью, не пострадали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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