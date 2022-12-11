Декабрь, 11 в 8:30

Утром 11 декабря в освобожденном от оккупантов Херсоне раздаются взрывы.

Об этом с места происшествия сообщают местные жители.

Официальных комментариев от областной военной администрации пока не поступало.

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Напомним, что 11 декабря исполняется месяц, как Вооруженные силы Украины официально вошли в Херсон.

Две недели назад, 26 ноября, в освобожденный от российских оккупантов Херсон подали электроэнергию.

Однако из-за непрекращающихся обстрелов российских захватчиков свет в городе исчезает, поэтому энергетикам приходится снова и снова чинить сети.

К слову, накануне после ночной атаки дронов-камикадзе без света осталось 2 549 абонентов.

А уже днем россияне попали в родильное отделение местной больницы. Медработники, пациентки и дети, к счастью, не пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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