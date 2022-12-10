Декабрь, 10 в 10:59

10 декабря в освобожденном от российских оккупантов Херсоне второй раз за утро раздаются взрывы.

Об этом с места происшествия сообщают местные жители.

Есть информация, что громкие звуки слышны и во временно оккупированном Скадовске Херсонской области.

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К слову, воздушная тревога в регионе в настоящее время не объявлена.

Сирены сработали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и одном районе Кировоградской области.

Луганская область остается неизменной красной на карте воздушных тревог с 4 апреля 2022 года.

По словам руководителя областной военной администрации Ярослава Янушевича, 10 декабря из-за ударов РФ в части Херсона исчезла электроэнергия.

Нет света в центре города, в Шуменском микрорайоне и поселке Степановка.

Всего из-за повреждений линий электропитания без света остались 2 549 абонентов.

Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам.

Напомним, что ночью 10 декабря российские войска атаковали Юг Украины 15 дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.

Четыре беспилотника подразделения Воздушного командования Юг Воздушных сил ВСУ сбили над Херсонской областью.

Еще столько же – над Николаевской областью и два – над Одесской.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ярослав Янушевич