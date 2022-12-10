В Херсоне второй раз за утро раздаются взрывы
10 декабря в освобожденном от российских оккупантов Херсоне второй раз за утро раздаются взрывы.
Об этом с места происшествия сообщают местные жители.
Есть информация, что громкие звуки слышны и во временно оккупированном Скадовске Херсонской области.
К слову, воздушная тревога в регионе в настоящее время не объявлена.
Сирены сработали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и одном районе Кировоградской области.
Луганская область остается неизменной красной на карте воздушных тревог с 4 апреля 2022 года.
По словам руководителя областной военной администрации Ярослава Янушевича, 10 декабря из-за ударов РФ в части Херсона исчезла электроэнергия.
Нет света в центре города, в Шуменском микрорайоне и поселке Степановка.
Всего из-за повреждений линий электропитания без света остались 2 549 абонентов.
Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам.
Напомним, что ночью 10 декабря российские войска атаковали Юг Украины 15 дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.
Четыре беспилотника подразделения Воздушного командования Юг Воздушных сил ВСУ сбили над Херсонской областью.
Еще столько же – над Николаевской областью и два – над Одесской.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ярослав Янушевич