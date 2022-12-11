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Факти / Україна

У Херсоні ранок почався з вибухів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 11 грудня в звільненому від окупантів Херсоні лунають вибухи.

Про це з місця події повідомляють місцеві жителі.

Офіційних коментарів від обласної військової адміністрації поки не надходило.

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Нагадаємо, що 11 грудня виповнюється місяць, як Збройні сили України офіційно зайшли до Херсону.

Два тижні тому, 26 листопада, до звільненого від російських окупантів Херсону подали електроенергію.

Однак через обстріли російських загарбників, що не вщухають, світло в місті зникає, тому енергетикам доводиться знову й знову лагодити мережі.

До слова, напередодні після атаки дронів-камікадзе без світла залишились 2 549 абонентів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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