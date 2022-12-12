Путин может пойти на еще большую эскалацию ради сохранения собственной жизни – The Guardian

Декабрь, 12 в 6:42

Президент РФ Владимир Путин может пойти на еще большую эскалацию войны ради сохранения жизни.

Обозреватель The Guardiаn Саймон Тисдал считает, что Путин хочет повысить цену победы для Украины и ее союзников с помощью асимметричных и невоенных методов, а также попытаться навредить Украине на дипломатической арене. В качестве примера приводится недавний бойкот Венгрии, которая пыталась заблокировать выделение финансирования ЕС для Украины.

— Предположение, что истощенные войска России уже сделали самое худшее, что могут, и не способны на дальнейшую эскалацию, звучит самодовольно. Поскольку Путин с опозданием понимает, что он не может забрасывать бомбами Киев, чтобы заставить его подчиниться, он все больше полагается на глобализацию войны, — пишет Тисдал.

Саймон Тисдал считает, что Путину нужна эскалация уже не только для сохранения себя как политической фигуры, но и для выживания как человека.

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