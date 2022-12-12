Путін може піти на ще більшу ескалацію заради збереження власного життя — The Guardian
Президент РФ Володимир Путін може піти на ще більшу ескалацію війни заради збереження життя.
Оглядач The Guardiаn Саймон Тісдал вважає, що Путін хоче підвищити ціну перемоги для України та її союзників за допомогою асиметричних і невійськових методів, а також буде намагатися шкодити Україні на дипломатичній арені. Як приклад наводиться нещодавний бойкот Угорщини, яка намагалась заблокувала віділення фінансування ЄС для України.
– Припущення, що виснажені війська Росії вже зробили найгірше, що можуть, і не здатні на подальшу ескалацію, звучить самовдоволено. Оскільки Путін із запізненням розуміє, що він не може закидати бомбами Київ, щоб змусити його підкоритися, він все більше покладається на глобалізацію війни, — пише Тісдал.
Саймон Тісдал вважає, що Путіну потрібна ескалація вже не тільки для збереження себе як політичної фігури, але й для виживання як людини.
– Поки Путін при владі та просуває фантазії про російську глобальну імперію, грабуючи суверенні українські землі, шлях вперед заблокований. Падіння Путіна — передумова довготривалого миру, — пише Тісдал.