Украина может получить от Британии оружие большей дальности: Уоллес назвал условие
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что у него нет предубеждений в отношении поставок Украине систем вооружений большей дальности в случае, если Россия продолжит обстреливать гражданские районы.
Об этом он сказал в ответ на вопрос бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона в парламенте.
Джонсон инициировал этот диалог для обсуждения усиления способности Украины уничтожать или повреждать пусковые установки беспилотников, используемых РФ по украинским городам.
– Я постоянно пересматриваю системы вооружения, которые мы можем предоставить. У нас есть потенциальные системы вооружений, которые являются более дальними, и если россияне продолжат наносить удары по гражданским районам и попытаются нарушить Женевские конвенции, тогда я буду открыт и посмотрю, что мы будем делать дальше, – сказал Уоллес.
Напомним, Россия продолжает обстреливать инфраструктуру и жилые районы Украины с помощью массированных ракетных ударов и с использованием БПЛА.
Президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что Россия продолжит обстреливать инфраструктуру Украины и дальше.