Украина может получить от Британии оружие большей дальности: Уоллес назвал условие

Декабрь, 12 в 19:29

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что у него нет предубеждений в отношении поставок Украине систем вооружений большей дальности в случае, если Россия продолжит обстреливать гражданские районы.

Об этом он сказал в ответ на вопрос бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона в парламенте.

Джонсон инициировал этот диалог для обсуждения усиления способности Украины уничтожать или повреждать пусковые установки беспилотников, используемых РФ по украинским городам.

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– Я постоянно пересматриваю системы вооружения, которые мы можем предоставить. У нас есть потенциальные системы вооружений, которые являются более дальними, и если россияне продолжат наносить удары по гражданским районам и попытаются нарушить Женевские конвенции, тогда я буду открыт и посмотрю, что мы будем делать дальше, – сказал Уоллес.

Напомним, Россия продолжает обстреливать инфраструктуру и жилые районы Украины с помощью массированных ракетных ударов и с использованием БПЛА.

Президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что Россия продолжит обстреливать инфраструктуру Украины и дальше.