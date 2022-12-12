Україна може отримати від Британії зброю більшої дальності: Воллес назвав умову

Грудень, 12 в 19:29

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що він не має упереджень щодо постачання Україні систем озброєнь більшої дальності у разі, якщо Росія продовжить обстрілювати цивільні райони.

Про це він сказав у відповідь на запитання колишнього прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона у парламенті.

Джонсон ініціював цей діалог для обговорення посилення спроможності України знищувати чи пошкоджувати пускові установки безпілотників, які використовуються РФ по українським містам.

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– Я постійно переглядаю системи озброєння, яке ми можемо надати. У нас є потенційні системи озброєнь, які мають більшу дальність, і якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних районах і спробують порушити Женевські конвенції, тоді я буду відкритий і подивлюся, що ми робитимемо далі, – сказав Уоллес.

Нагадаємо, Росія продовжує обстрілювати інфраструктуру та житлові райони України за допомогою масованих ракетних ударів та з використанням БПЛА.

Президент РФ Володимир Путін нещодавно заявив, що Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру України і надалі.