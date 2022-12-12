Вторжение в Украину показало, что военные запасы ЕС истощены — Боррель

Декабрь, 12 в 0:05

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину стало для Евросоюза тревожным сигналом о его военных возможностях.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, война показала, что у Евросоюза не хватает критических оборонных возможностей, чтобы защитить себя от высокого уровня угроз.

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– Эта война также стала для всех нас тревожным сигналом о наших военных возможностях. Мы дали оружие Украине, но мы осознали, что наши военные запасы истощены. С возвращением обычной войны в сердце Европы мы также осознали, что нам не хватает критических оборонных возможностей, чтобы оградить себя от более высокого уровня угроз на европейском континенте, — отметил дипломат.

На этой неделе состоялась ежегодная конференция Европейского оборонного агентства. Отправной точкой обсуждений стала война России против Украины.

Боррель подчеркнул, что в ходе конференции он рассказал о важности поддержки Украины в “политическом, экономическом и военном плане, то есть оружием и учебой, чтобы она могла вытеснить захватчика”.