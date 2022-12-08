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Факты / Світ

Боррель ответил тем, кто призывает прекратить поддержку Украины в войне

Анастасия Гевко, редактор ленты
Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

Война России с Украиной не может закончиться в пользу РФ с оккупацией Украинского государства. Об этом во время ежегодной конференции по Инвестициям в европейскую оборону заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

– Я знаю, что в Европе встречается общественное мнение, будто чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше будет продолжаться война. Или, если хотите прекратить войну, прекратите поддерживать Украину, и война закончится. Конечно! Но как она кончится? Это важный вопрос, – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что война не может завершиться победой России и оккупацией Украины.

По его словам, ЕС продолжит оказывать Украине военную помощь и тренировочную поддержку.

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Ранее Боррель заявил, что Россия превращает войну в карательную кампанию для того, чтобы причинить украинским гражданам как можно больше боли.

Напомним, что по данным украинской разведки, в России готовятся к предстоящему поражению своих войск, не прекращая мобилизацию.

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