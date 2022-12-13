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Факты / Україна

Арестович считает, что освободить Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую

Анастасия Гевко, редактор ленты
Олексій Арестович
Фото: УНИАН

Освободить Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую, где украинские защитники пролили немало крови. Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, мы однозначно зайдем в Запорожскую область – Мелитополь, Бердянск, Энергодар. 

– Россияне сейчас выстраивают оборону, смещая запорожское направление. Потому что главное их опасение – это удар на Крым. Он обрушивает весь южный фронт. ВСУ, Силы обороны выходят прямо на границу Крыма – для них это полная катастрофа, – сказал советник.

В то же время он признал, что Мелитополь – это стратегически важнейшая точка связанности и “центр гравитации всего Юга”. 

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– Там аэродром, они концентрируют там наибольшие силы. Потому что в Запорожской области, в отличие от Херсонской, невозможно обороняться в поле, она плоская. В Херсонской области были ирригационные каналы, каждый из которых – противотанковый ров. Накопиться и форсировать невозможно, – рассказал Арестович.

По его словам, украинские защитники пролили на Херсонщине много крови – и своей, и чужой, там было очень тяжело. Для освобождения части области пришлось последовательно перемалывать мосты, логистику, бить по складам, штабам и бронетехнике, что помогло так ослабить российскую группировку, что они поняли, что удерживать эту часть фронта бесперспективно.

– А в Запорожской области можно построить инженерные районы, опорные пункты, и даже если они будут идеально обеспечены, их просто обойти по флангам и там негде держать оборону, – резюмировал советник.

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Источник: Гордон
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