Арестович считает, что освободить Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую
Освободить Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую, где украинские защитники пролили немало крови. Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, мы однозначно зайдем в Запорожскую область – Мелитополь, Бердянск, Энергодар.
– Россияне сейчас выстраивают оборону, смещая запорожское направление. Потому что главное их опасение – это удар на Крым. Он обрушивает весь южный фронт. ВСУ, Силы обороны выходят прямо на границу Крыма – для них это полная катастрофа, – сказал советник.
В то же время он признал, что Мелитополь – это стратегически важнейшая точка связанности и “центр гравитации всего Юга”.
– Там аэродром, они концентрируют там наибольшие силы. Потому что в Запорожской области, в отличие от Херсонской, невозможно обороняться в поле, она плоская. В Херсонской области были ирригационные каналы, каждый из которых – противотанковый ров. Накопиться и форсировать невозможно, – рассказал Арестович.
По его словам, украинские защитники пролили на Херсонщине много крови – и своей, и чужой, там было очень тяжело. Для освобождения части области пришлось последовательно перемалывать мосты, логистику, бить по складам, штабам и бронетехнике, что помогло так ослабить российскую группировку, что они поняли, что удерживать эту часть фронта бесперспективно.
– А в Запорожской области можно построить инженерные районы, опорные пункты, и даже если они будут идеально обеспечены, их просто обойти по флангам и там негде держать оборону, – резюмировал советник.