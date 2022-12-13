Арестович вважає, що звільнити Запорізьку область буде простіше, ніж Херсонську

Грудень, 13 в 20:32

Звільнити Запорізьку область буде простіше за Херсонську, де українські захисники пролили чимало крові. Таку думку висловив радник Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, ми однозначно зайдемо у Запорізьку область – Мелітополь, Бердянськ, Енергодар.

– Росіяни зараз вибудовують оборону, зміщуючи запорізький напрямок. Тому що головне їхнє побоювання – це удар на Крим. Він обрушує весь південний фронт. ЗСУ, Сили оборони виходять прямо на кордон Криму – для них це повна катастрофа, – сказав радник.

Водночас він визнав, що Мелітополь – це стратегічно найважливіша точка зв’язаності та “центр гравітації всього Півдня”.

Зараз дивляться

– Там аеродром, вони зосереджують там найбільші сили. Тому що на Запоріжжі, на відміну від Херсонщини, неможливо оборонятися в полі, вона пласка. У Херсонській області були іригаційні канали, кожен із яких – протитанковий рів. Накопичитися та форсувати неможливо, – розповів Арестович.

За його словами, українські захисники пролили на Херсонщині багато крові – і своєї, і чужої, там було дуже важко. Для звільнення частини області довелося послідовно перемелювати мости, логістику, бити по складах, штабах та бронетехніці, що допомогло так послабити російське угруповання, що вони зрозуміли, що утримувати цю частину фронту безперспективно.