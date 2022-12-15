Декабрь, 15 в 9:58

Ночью 15 декабря прогремел взрыв во временно захваченной Кадиевке Луганской области.

Согласно данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, зафиксировано попадание в склад с боекомплектом оккупантов.

Также в СтратКоме ВСУ обнародовали видео детонации вражеского склада.

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Заметим, что согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава РФ и склад горюче-смазочных материалов.

Украинская авиация накануне нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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