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Факти / Україна

Нова “бавовна” в окупантів: у Кадіївці детонував ворожий склад

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибухи в Кадіївці 15 грудня 2022

Уночі 15 грудня прогримів вибух у тимчасово захопленій Кадіївці Луганської області.

За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, зафіксовано влучання в склад із боєкомплектом окупантів.

Також у СтратКомі ЗСУ оприлюднили відео детонації ворожого складу.

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Зауважимо, що згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу РФ та склад пально-мастильних матеріалів.

Українська авіація напередодні завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 295-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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