Декабрь, 16 в 23:26

Всемирный банк объявил о создании многостороннего трастового фонда для поддержки правительства Украины в осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение критически важных потребностей государства в нынешних условиях войны и дальнейшее восстановление страны.

Об этом говорится в заявлении ВБ о создании Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Руководство фондом будет осуществлять Всемирный банк. URTF должен обеспечить скоординированный механизм финансирования и поддержки деятельности украинского правительства в обеспечении выполнения государственных функций и предоставлении административных услуг, осуществлении мероприятий помощи населению, а также в планировании и реализации программы восстановления и реформ в Украине.

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Фонд также будет предоставлять ресурсы для критически важной консультативной и аналитической работы в сфере оказания помощи населению в условиях войны и восстановления страны.

Начальная общая сумма фонда составляет $250 млн. К взносам присоединились правительства Швейцарии, Австрии, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Канада и Япония тоже пообещали поддержать фонд URTF. В будущем ожидается, что присоединятся и другие партнеры.

— Ужасные человеческие и экономические потери, вызванные этой войной, растут с каждым днем, — сказала вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

По ее словам, эффективная и скоординированная донорская поддержка правительства и народа Украины имеет решающее значение для восстановления, восстановления и реформирования Украины.

— Фонд URTF объединит финансовые ресурсы партнеров по развитию, опыт Всемирного банка и другую критически важную помощь для решения огромных возникающих потребностей, используя для этого потенциал Всемирного банка и широкий спектр инструментов финансирования, — добавила Анна Бьерде.

В заявлении ВБ отмечается, что из-за вызванной войной неопределенности партнерам Украины по развитию приходится применять долгосрочный подход по поддержке усилий правительства Украины, направленных на восстановление и реконструкцию страны.

Вследствие других “потенциальных потрясений”, таких как природные катастрофы, связанные с изменением климата, вспышки инфекционных заболеваний, пандемии и т.д., со временем могут возникнуть новые дополнительные потребности.

— Поэтому фонд имеет структуру гибкой платформы, которая обеспечит возможность быстрого реагирования на меняющиеся обстоятельства и потребности Украины в течение первых 10-и лет своей деятельности, способствуя усилению общей способности реагировать на новые кризисы и потрясения, — говорится в сообщении.

Фонд URTF будет функционировать в рамках общего Фонда мультидонорских ресурсов для функционирования институтов и инфраструктуры Украины (МРИИ — МРИИ), который является частью более широкой международной поддержки Украины и координируется Группой Всемирного банка.

На сегодня Всемирный банк мобилизовал $18 млрд экстренного финансирования для помощи народу Украины, с учетом обязательств доноров. Более $13 млрд из этого финансирования уже выплачено.