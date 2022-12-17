Грудень, 16 в 23:26

Світовий банк оголосив про створення багатостороннього трастового фонду для підтримки уряду України у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення критично важливих потреб держави в нинішніх умовах війни та подальше відновлення країни.

Про це йдеться у заяві СБ про створення Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Керівництво фондом здійснюватиме Світовий банк. URTF має забезпечити скоординований механізм фінансування та підтримки діяльності українського уряду в забезпеченні виконання державних функцій та наданні адміністративних послуг, здійсненні заходів допомоги населенню, а також у плануванні, та реалізації програми відбудови та реформ в Україні.

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Фонд також надаватиме ресурси для критично важливої консультативної та аналітичної роботи у сфері надання допомоги населенню в умовах війни та відбудови країни.

Початкова загальна сума фонду становить $250 млн. До внесків долучились уряди Швейцарії, Австрії, Ісландії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції. Канада та Японія теж пообіцяли підтримати фонд URTF. У майбутньому очікується, що приєднаються й інші партнери.

– Жахливі людські та економічні втрати, спричинені цією війною, зростають з кожним днем, – сказала віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.

За її словами, ефективна та скоординована донорська підтримка уряду та народу України має вирішальне значення для відновлення, відбудови та реформування України.

– Фонд URTF об’єднає фінансові ресурси партнерів з розвитку, досвід Світового банку та іншу критично важливу допомогу для вирішення величезних виникаючих потреб, використовуючи для цього потенціал Світового банку та широкий спектр інструментів фінансування, – додала Анна Б’єрде.

У заяві СБ зазначається, що через спричинену війною невизначеність партнерам України з розвитку доводиться застосовувати довгостроковий підхід щодо підтримки зусиль уряду України, спрямованих на відновлення та відбудову країни.

Внаслідок інших “потенційних потрясінь”, таких як природні катастрофи, пов’язані зі зміною клімату, спалахи інфекційних захворювань, пандемії тощо, згодом можуть виникнути нові додаткові потреби.

– Тому фонд має структуру гнучкої платформи, яка забезпечить можливість швидкого реагування на мінливі обставини і потреби України впродовж перших 10-и років своєї діяльності, сприяючи посиленню загальної спроможності реагувати на нові кризи та потрясіння, – йдеться у повідомленні.

Фонд URTF функціонуватиме в рамках загального Фонду мультидонорських ресурсів для функціонування інституцій та інфраструктури України (МRІІ – МРІЇ), який є частиною ширшої міжнародної підтримки України та координується Групою Світового банку.

На сьогодні Світовий банк мобілізував $18 млрд екстреного фінансування для допомоги народу України, з урахуванням зобов’язань донорів. Понад $13 млрд з цього фінансування вже виплачено.