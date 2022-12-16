Декабрь, 16 в 8:31

Утром 16 декабря российские войска начали снова атаковать Украину.

Воздушная тревога была объявлена во всех областях.

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По словам руководителя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, ожидается около 60 ракет.

На Севере над территорией Украины, отмечает Виталий Ким, уже есть часть снарядов.

– Думаю, что наша ПВО собьет не менее 50+. Верим в ВСУ! – написал руководитель Николаевской ОВА.

В частности, о повышенной опасности в Черкасской области уже сообщил руководитель ОВА Игорь Табурец.

По распоряжению Укрэнерго из-за высокой вероятности ракетных ударов в регионе применены специальные графики аварийных отключений.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 296-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Ким