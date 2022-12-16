РФ атакує Україну: Кім прогнозує, що ракет буде близько 60

Грудень, 16 в 8:31

Уранці 16 грудня російські війська почали знову атакувати Україну.

Повітряну тривогу оголосили в усіх областях.

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За словами керівника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, очікується близько 60 ракет.

На Півночі над територією України, наголошує Віталій Кім, уже є частина снарядів.

– Думаю, що наша ППО зіб’є щонайменше 50+. Віримо у ЗСУ! – написав керівник Миколаївської ОВА.

Зокрема, про підвищену небезпеку в Черкаській області вже повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

За розпорядженням Укренерго, через високу ймовірність ракетних ударів у регіоні застосовані спеціальні графіки аварійних відключень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 296-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кім