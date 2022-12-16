РФ атакує Україну: Кім прогнозує, що ракет буде близько 60
Уранці 16 грудня російські війська почали знову атакувати Україну.
Повітряну тривогу оголосили в усіх областях.
За словами керівника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, очікується близько 60 ракет.
На Півночі над територією України, наголошує Віталій Кім, уже є частина снарядів.
– Думаю, що наша ППО зіб’є щонайменше 50+. Віримо у ЗСУ! – написав керівник Миколаївської ОВА.
Зокрема, про підвищену небезпеку в Черкаській області вже повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.
За розпорядженням Укренерго, через високу ймовірність ракетних ударів у регіоні застосовані спеціальні графіки аварійних відключень.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 296-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Віталій Кім