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Факти / Україна

Єврокомісія навесні оцінить прогрес України у виконанні рекомендацій для вступу в ЄС – Стефанішина

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Україна-ЄС
Фото: Depositphotos

Єврокомісія навесні 2023 року попередньо оцінить прогрес України у виконанні переліку з семи рекомендацій, необхідних для старту переговорів про членство в Євросоюзі.

Про це поінформували в пресслужбі віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, посилаючись на висновки Ради ЄС від 13 грудня. Цей документ ухвалили на засіданні міністри країн-членів блоку.

У висновках наголошується, що Рада ЄС бере до уваги плани Єврокомісії надати оновлені дані щодо прогресу України у виконанні рекомендацій навесні 2023 року.

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Крім того, Рада ЄС відзначила суттєвий прогрес нашої держави у реалізації реформ та значні зусилля в досягненні цілей, які Єврокомісія визначила в своїх рекомендаціях.

– Рада вітає реформаторські зусилля України в такі важкі часи та заохочує продовжувати цей шлях, – зазначається у висновках.

Крім того, передбачено, що Єврокомісія напрацює дорожню карту наступних кроків для полегшення доступу України до внутрішнього ринку Євросоюзу (відповідно до Угоди про асоціацію).

Ольга Стефанішина назвала ці висновки важливими в підготовці до переговорів про членство.

– Це є важливим рішенням для забезпечення високої динаміки європейської інтеграції України, а також підготовки до початку переговорів про членство, – пояснила вона.

Як відомо, 23 червня цього року в Брюсселі 27 країн-членів ЄС підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Єврокомісія визначила сім блоків рекомендацій, які Київ має виконати перед початком переговорів про членство. Вони стосуються боротьби з корупцією, судової реформи, ухвалення закону про ЗМІ, реформи законодавства щодо національних меншин тощо.

Як зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, це є “домашнім завданням” для України.

Днями спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що ВР виконала всі рекомендації Єврокомісії, які входили до зони відповідальності парламенту.

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Джерела: Урядовий портал, Євросоюз
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