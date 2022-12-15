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Факты / Україна / Политика

Зеленский просит ЕС ускорить оценку выполнения критериев кандидатства Украиной

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС ускорить оценку выполнения Украиной рекомендаций, полученных в процессе обретения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом Зеленский сказал в обращении к саммиту лидеров ЕС в четверг, 15 декабря.

— Я хочу еще раз поблагодарить всех вас за поддержку Украины в получении кандидатства. Сейчас приходит время сделать еще один шаг. Несмотря на войну, мы не останавливаем институциональную трансформацию нашего государства.

Только на этой неделе Верховной Радой одобрены три евроинтеграционных закона: закон о национальных сообществах, закон о модернизации принципов работы КСУ, о сфере медиа, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина призывает ускориться, чтобы перейти к открытию переговоров по вступлению.

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— Это лишь одна иллюстрация многих вещей, которые мы сделали для того, чтобы подготовить следующий этап сближения Украины и ЕС, а именно оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которую мы ожидаем от вас в ближайшее время.

Очень вас просим это сделать и ускорить этот процесс, чтобы дальше уже перейти к старту переговоров по членству Украины в ЕС, – сказал Зеленский.

По словам президента, для Украины и для Европы, когда мы вместе, нет ничего невозможного. Он подчеркнул, что любой террор удастся победить, а любые общие задачи реализовать.

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Источник: Офис президента
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